В Зеленодольске умерла директор лицея имени Пушкина Валентина Кибец

Директор МБОУ «Лицей №9 имени А.С. Пушкина» Валентина Кибец умерла на 77-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

Она ушла из жизни 1 августа. О причинах смерти не сообщается.

Валентина Кибец родилась 11 июля 1945 года в Зеленодольске, в 1966 году окончила филологический факультет Казанского государственного педагогического института.

Педагогическую деятельность начинала в школе №10 (с 1966 по 1973), где преподавала литературу. После работала в школе №1 (1973—1986) организатором внеклассной работы, заместителем директора по учебно-воспитательной работе. В 1987 году возглавила лицей №9.



В конце июля на 78-м году жизни умер доктор химических наук, профессор кафедры физической химии Химического института им. А.М. Бутлерова КФУ, заслуженный деятель науки и техники РТ Владимир Киселев.