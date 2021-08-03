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В Зеленодольске умерла директор лицея имени Пушкина Валентина Кибец

16:44, 03.08.2021
В Зеленодольске умерла директор лицея имени Пушкина Валентина Кибец
Фото: mon.tatarstan.ru

Директор МБОУ «Лицей №9 имени А.С. Пушкина» Валентина Кибец умерла на 77-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

Она ушла из жизни 1 августа. О причинах смерти не сообщается.

Валентина Кибец родилась 11 июля 1945 года в Зеленодольске, в 1966 году окончила филологический факультет Казанского государственного педагогического института.

Педагогическую деятельность начинала в школе №10 (с 1966 по 1973), где преподавала литературу. После работала в школе №1 (1973—1986) организатором внеклассной работы, заместителем директора по учебно-воспитательной работе. В 1987 году возглавила лицей №9.

В конце июля на 78-м году жизни умер доктор химических наук, профессор кафедры физической химии Химического института им. А.М. Бутлерова КФУ, заслуженный деятель науки и техники РТ Владимир Киселев.

ОбществоОбразование Татарстан
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