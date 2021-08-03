ФК «КАМАЗ» представил новую форму, подшутив над фирмой Puma из-за отсутствия оригинальности дизайна

Набережночелнинский «КАМАЗ» в своих социальных сетях представил новый комплект формы. В видеоролике показана якобы тайная переписка представителей немецкой экипировочной компании Puma и футбольного клуба из Челнов.

«Готовы показать вам форму на сезон 2021/22гг. и рассказать, как так получилось, что она похожа на комплекты ФК «Сочи», «Крылья Советов» и ФК «Краснодар», — говорится в подписи к посту.

В ролике обыгрывается ситуация, когда идет сначала внутрикорпоративная переписка в немецкой компании, где сотрудники обсуждают новую форму для «КАМАЗа» из Набережных Челнов. А потом сотрудник копирует уже готовый макет, накладывает цвета «КАМАЗа» и отправляет челнинскому клубу, заверив, что такой дизайн будет только у них.

В новом сезоне челнинский клуб идет на 10-м месте после четырех туров Футбольной национальной лиги.