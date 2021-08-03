В Нижнекамске вакциной «Спутник Лайт» будут прививать во дворе дома
В Нижнекамске вакциной «Спутник Лайт» жителей города начнут прививать во дворе дома. Об этом сообщается на сайте исполкома.
Выездной пункт вакцинации будет работать во дворе дома №2а на улице Менделеева 5 августа. Для получения прививки необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис. Привиться можно будет с 16.00 до 19.00.
Напомним, в конце июля первая партия вакцины «Спутник Лайт» поступила в Набережные Челны.
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