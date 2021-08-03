Новости общества

16:14 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Нижнекамске вакциной «Спутник Лайт» будут прививать во дворе дома

15:32, 03.08.2021
В Нижнекамске вакциной «Спутник Лайт» будут прививать во дворе дома
Фото: e-nkama.ru

В Нижнекамске вакциной «Спутник Лайт» жителей города начнут прививать во дворе дома. Об этом сообщается на сайте исполкома.

Выездной пункт вакцинации будет работать во дворе дома №2а на улице Менделеева 5 августа. Для получения прививки необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис. Привиться можно будет с 16.00 до 19.00.

Напомним, в конце июля первая партия вакцины «Спутник Лайт» поступила в Набережные Челны.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также