Синоптики предупредили татарстанцев о грозе и сильном ветре в среду

Фото: Максим Платонов

Жителей Татарстана предупредили об ухудшении погоды в среду, 4 августа , сообщили в Гидрометцентре РТ.



4 августа ночью и днем ожидаются грозы и сильный ветер, порывы могут достигать 17—22 м/с, локально до 25 м/с.

Фото: Максим Платонов

Днем 4 августа на востоке РТ ожидается сильная жара до +37˚.

Из-за прогнозируемых метеорологических явлений на территории Татарстана, увеличивается вероятность обрыва ЛЭП, обрушения рекламных конструкций, падения ветхих деревьев. Также могут произойти ДТП, происшествия на водных объектах и на авиационном транспорте, на аэродромах базирования и вертолетных площадках. Об этом предупредили в ГУ МЧС России по РТ.

Во вторник, 3 августа, в Татарстане ожидается переменная облачность. Днем и вечером в западных районах республики местами возможен кратковременный дождь, гроза, локально град.

Алексей Нечаев