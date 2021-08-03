Россия опустилась на шестое место в медальном зачете Олимпийских игр
Сборная России опустилась на шестую строчку медального зачета Олимпийских игр в Токио.
На сегодняшнее утро россияне занимали пятое место с 12-ю золотыми наградами, но по ходу новых соревнований пропустили вперед британцев. Великобритания заработала 13-е золото Игр-2020 и оставила российскую сборную на шестой позиции.
Лидерство в зачете сохраняют китайские спортсмены, на втором США, а тройку замыкает Япония.
У России 50 медалей разного достоинства, впереди нас по золотым медалям идут также австралийцы и британцы.Спорт
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым