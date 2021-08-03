В Казани требуется капитальный ремонт для 60 километров троллейбусной контактной сети

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

Генеральный директор МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков принял участие в заседании межведомственной рабочей группы по вопросам строительства и реконструкции трамвайных и троллейбусных линий. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Абдулхаков отметил, что капитальный ремонт требуется для 60 км троллейбусной контактной сети и 30 км трамвайной контактной сети. Минтранс РТ сообщает, что на ремонт и строительство новых контактных сетей и тяговых подстанций потребуется около 12,5 млрд рублей.

В июле на улице Технической в Казани завершили ремонт трамвайных путей — работы прошли на 8 км, по ним в городе курсируют маршруты трамваев №5 и 5а.

Алексей Нечаев