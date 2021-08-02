В Набережных Челнах и Нижнекамске отпраздновали День ВДВ

В Набережных Челнах и Нижнекамске сегодня отпраздновали День воздушно-десантных войск. В них прошли торжественные мероприятия.

В Набережных Челнах возложили цветы к мемориалу «Родина-мать», сообщили в Управлении информационной политики и по связям с общественностью города. Так местные жители почтили память погибших при выполнении воинского долга.

В Нижнекамске в честь 91-й годовщины образования воздушно-десантных войск России прошел митинг у памятного комплекса воинам-интернационалистам. Дань уважения погибшим отдали возложением цветов и минутой молчания, сообщает пресс-служба главы Нижнекамского района РТ.

Фото: e-nkama.ru

Напомним, 2 августа 1930 года во время опытно-показательных учений Военно-воздушных сил Московского военного округа на окраине города Воронежа впервые в СССР произвели высадку воздушного боевого десанта. С тех пор этот день отмечают, как день рождения ВДВ.

Праздник учредили на основании указа президента РФ от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации» в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач обеспечения обороны и безопасности государства.





Татьяна Демина