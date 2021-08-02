День в истории: челнинский памятник «отцу ВДВ», открытие Беломорканала и Потсдамская конференция

Сегодня, 2 августа, в России отмечают День Воздушно-десантных войск — праздник, учрежденный в нашей стране в честь первой высадки воздушного десанта во время учений более 90 лет назад. Также в разные годы и столетия в этот день Россия заключила перемирие с Речью Посполитой, договорившись, что войска последней уйдут из Тушино — места резиденции Лжедмитрия; мореплаватель Генри Гудзон открыл Гудзонов залив; в Одессе началась эпидемия чумы, от которой скончался каждый 9-й житель города; русский император Николай II объявил манифест о войне с Германией; в СССР открыли Беломорканал; Египет и Ливия объединились в одно государство; впервые в мире было достигнуто дно Северного Ледовитого океана на Северном полюсе на глубоководных обитаемых аппаратах «Мир». 2 августа родились русский живописец Никанор Чернецов, английский физик, объяснивший голубой цвет неба, Джон Тиндаль, советский летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский. Скончались святой Русской православной церкви Василий Блаженный, американский ученый, основоположник телефонии Александр Белл, французский изобретатель, авиатор и предприниматель Луи Блерио. Подробнее о значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Памятник Маргелову, тендер на ремонт моста «Миллениум»

2 августа 1989 года вышло постановление №299 Совета Министров ТАССР о создании в республике общества «Ватан» («Родина»). Сама организация по связям с соотечественниками за рубежом была основана спустя полгода. Учредителями общества «Ватан» стали Министерство культуры, Министерство народного образования ТАССР, Казанский государственный университет, Казанский государственный педагогический институт, ПО «КамАЗ», «Нижнекамскнефтехим» и другие — всего около 20 организаций, учреждений и предприятий. Целью структуры стало установление и расширение культурных, деловых связей с соотечественниками, проживающими в странах дальнего зарубежья.

Фото: tsm.ru

2 августа 2016 года Минтранс России и ГК «Автодор» впервые подробно анонсировали планы по строительству платной трассы Москва — Казань. Уже тогда было заявлено о намерении возвести до 2030 года и платный автобан Казань — Екатеринбург. Всего, согласно «Стратегии развития сети скоростных автодорог России до 2030 года», заявлено более 20 тысяч км новых автомагистралей. Новые трассы должны соединить по кратчайшему маршруту крупные промышленные центры и городские агломерации. Также сообщалось о планах объединить в единую сеть московскую, санкт-петербургскую, нижегородскую, ростовскую, новосибирскую, волгоградскую и казанскую агломерации. Стоимость строительства оценивали в сумму около 7 трлн рублей. Проекты должны реализовываться на условиях государственно-частного партнерства, то есть дороги станут платными.



2 августа 2020 года в Набережных Челнах в честь 90-летия со дня образования Воздушно-десантных войск состоялось торжественное открытие памятника генералу, Герою Советского Союза, командующему Воздушно-десантными войсками СССР Василию Филипповичу Маргелову. Его также называют «отцом ВДВ». Бюст установили на Первой автодороге рядом с мемориалом Воинам Отечества. Сбор денег и транспортировка памятника была организована силами десантников города.



Фото: Дмитрий Резнов

День ВДВ и Беломорканал

2 августа 1930 года во время опытно-показательных учений Военно-воздушных сил Московского военного округа на окраине города Воронежа впервые в СССР была произведена высадка воздушного боевого десанта. Идеи о возможности перемещения воинских подразделений по воздуху появились вместе с зарождением боевой авиации. Но изначально речь шла только о «посадочных десантах», о применении парашютов для высадки бойцов тогда никто еще не думал. Парашют рассматривался исключительно как средство спасения пилотов и мало привлекал внимание военных специалистов. Все изменилось в 1928 году, когда на совещании руководящего состава ВВС был поставлен вопрос о применении парашютов в военной авиации. С тех пор 2 августа в России отмечают, как день рождения Воздушно-десантных войск. Праздник учредили на основании указа президента РФ от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации» в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач обеспечения обороны и безопасности государства.

2 августа 1933 года был открыт Беломорско-Балтийский канал имени Сталина — он соединил Белое море и Онежское озеро. На этом грандиозном строительстве работали около 280 тысяч заключенных. Основными орудиями труда были тачка, кувалда, топор. Стройка была засекречена, прокладкой канала руководило начальство НКВД СССР. Путем жесточайшей эксплуатации заключенных руководству стройки удалось достичь рекордных темпов прокладки канала. В 1933 году его строительство было завершено.

Фото wikipedia.org

2 августа 1995 года было создано «Русское радио». От других подобных станций отличается оно трансляцией песен на русском языке, хотя есть исключения, где пропорции иностранных и русских слов в песнях могут доходить до соотношения 50/50. Создателями радиостанции являются Сергей Архипов, Сергей Кожевников и Виталий Богданов.



Первая перепись в США, Потсдамская конференция и футбольный клуб «Порту»

2 августа 1790 года подведены итоги первой переписи населения в США. Она показала, что в стране на тот момент проживало 3 929 326 человек, из которых 697 681 были рабами. Результаты переписи для штанов Делавэр, Джорджия, Нью-Джерси, Виргиния были утеряны между 1790 и 1830 годами.

2 августа 1812 года в Одессе началась эпидемия чумы после заключения мирного договора между Российской и Османской империями. Торговля стала свободной, и большое количество коммерческих судов из турецких портов хлынули в Одесский порт. К 31 декабря 1812 года в городе заболели чумой 4 038 человек, умерли — 2 632, то есть Одесса потеряла каждого 9-го жителя.

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2 августа 1824 года в Нью-Йорке открылась Пятая авеню. Эта улица по праву считается одной из самых известных в городе, ведь именно на ней располагаются многие знаменитые здания, музеи и магазины города. Улица пересекает Манхэттен от парка Вашингтон-сквер в Гринвич-Виллидж, проходит вдоль восточной границы Центрального парка до 142-й улицы у реки Гарлем. А сам участок Пятой авеню между 34-й и 60-й улицами является одной из крупнейших и дорогих торговых зон в мире, в которой представлены магазины всех известных марок одежды, обуви, парфюмерии и предметов роскоши.



2 августа 1906 года в Португалии был создан футбольный клуб «Порту». Эта команда входила в число самых титулованных и успешных клубов страны. «Порту» вместе с «Бенфикой» и лиссабонским «Спортингом» формируют «Большую тройку» в Португалии. В августе 1906 года за клуб взялся Жозе Монтейру да Кошта, также регулярно бывавший в Англии. Ради своей затеи он отказался от места в руководстве оздоровительного клуба Grupo do Destino, пользовавшегося государственной финансовой поддержкой. В течение нескольких месяцев были созданы штат клуба, его устав, совет директоров, а также появились второстепенные секции легкой атлетики, бокса, крикета, тенниса и водного поло. На счету «Порту» 71 национальный титул: 29 побед в чемпионате страны, 21 Кубок Португалии и рекордный 21 Суперкубок Португалии.

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2 августа 1945 года окончилась Берлинская (Потсдамская) конференция руководителей трех союзных держав — СССР, США и Великобритании. Она занимает особое место в мировой истории. На повестке стояли вопросы мирного послевоенного устройства Европы, в частности, о порядке подготовки мирных договоров с бывшими вражескими государствами. Для решения этих вопросов Потсдамская конференция с учетом некоторых поправок делегации СССР утвердила проект американской делегации об учреждении Совета министров иностранных дел (СМИД). В состав этого органа вошли главы внешнеполитических ведомств СССР, Великобритании, США, Франции и Китая — постоянных членов Совета Безопасности ООН. Первоочередной задачей, поставленной перед СМИД, стало составление мирных договоров для Италии, Румынии, Болгарии, Венгрии и Финляндии. Кроме того, на Совет была возложена подготовка документов по мирному урегулированию для Германии, которые примет немецкое правительство после своего образования.