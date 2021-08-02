Спортивный арбитражный суд отклонил запрос белорусской спортсменки Тимановской на допуск к Олимпиаде

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская попросила спортивный арбитражный суд отменить решение Национального олимпийского комитета страны об ее отстранении от участия в Олимпийских играх в Токио. CAS отклонил ее запрос, пишет ТАСС.

1 августа НОК Белоруссии объявил о решении отправить Тимановскую домой в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием. Изначально предполагалось, что спортсменка выступит в беге на дистанциях 100 и 200 метров на олимпиаде в Токио, но из-за отсутствия необходимого количества допинг-проб от участия в эстафете 4х400 м две белорусские бегуньи были отстранены. Тогда тренерский штаб решил задействовать в эстафете Тимановскую. Однако сама спортсменка раскритиковала такое решение.

Накануне Тимановская сообщила, что ее пытаются насильно отправить в Белоруссию с Олимпиады в Токио. Она заявила, что ей уже купили билеты на самолет и с вещами отправили в аэропорт против ее воли.

Официальный представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс заявил, что МОК не будет применять санкции к Национальному олимпийскому комитету Белоруссии до выяснения всех обстоятельств по делу Тимановской.



Сегодня директор Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин сообщил, что Тимановская подала заявление на предоставление политического убежища в Польше.

Татьяна Демина