Спортсменка Тимановская заявила, что Белоруссия вывозит ее с Олимпиады в Токио

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская сообщила, что ее пытаются насильно отправить в Белоруссию с Олимпиады в Токио.

Отмечается, что ей уже купили билеты на самолет и насильно с вещами отправили в аэропорт, сообщает «РИА Новости».

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская попросила Международный Олимпийский комитет о помощи.



По официальному заявлению Олимпийского комитета Белоруссии, спортсменка должна прекратить участие в Олимпиаде из-за нестабильного эмоционально-психологического состояния здоровья. pic.twitter.com/Tyi6TYS3xg — Известия (@izvestia_ru) August 1, 2021

Ранее она в соцсетях раскритиковала решение руководства поставить ее на дистанцию 400 метров, в которой она никогда не выступала.

«Даже несмотря на то, что я никогда не бегала 400 м я была бы готова поддержать команду и девочек и выйти с ними на одну дорожку, но я считаю, что вышестоящие люди должны иметь уважение к нам, как к спортсменам и иногда считаться с нашим мнением!»,— заявила она.

Международный олимпийский комитет заявил, что изучает ситуацию с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской.

Алексей Нечаев