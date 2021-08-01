Новости общества

17:02 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Спортсменка Тимановская заявила, что Белоруссия вывозит ее с Олимпиады в Токио

16:32, 01.08.2021
Спортсменка Тимановская заявила, что Белоруссия вывозит ее с Олимпиады в Токио
Фото: olympic.org

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская сообщила, что ее пытаются насильно отправить в Белоруссию с Олимпиады в Токио.

Отмечается, что ей уже купили билеты на самолет и насильно с вещами отправили в аэропорт, сообщает «РИА Новости».

Ранее она в соцсетях раскритиковала решение руководства поставить ее на дистанцию 400 метров, в которой она никогда не выступала.

«Даже несмотря на то, что я никогда не бегала 400 м я была бы готова поддержать команду и девочек и выйти с ними на одну дорожку, но я считаю, что вышестоящие люди должны иметь уважение к нам, как к спортсменам и иногда считаться с нашим мнением!»,— заявила она.

Международный олимпийский комитет заявил, что изучает ситуацию с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской.

Алексей Нечаев
ОбществоВластьСпорт
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также