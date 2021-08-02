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Белорусская легкоатлетка Тимановская попросила политического убежища в Польше

10:41, 02.08.2021
Белорусская легкоатлетка Тимановская попросила политического убежища в Польше
Фото: facebook.com/bssfbel

Представительница сборной Белоруссии по легкой атлетике Кристина Тимановская попросила политического убежища в Польше. Об этом сообщил директор Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин.

«Уже подала заявление на предоставление политического убежища в Польше. С ней все в порядке. Держится хорошо, понятно, что это стрессовая ситуация не только для спортсмена, но и человека оказаться под таким давлением. Это молодая девушка, на которую оказали давление взрослые опытные функционеры», — сказал Опейкин.

Официальный представитель МИД Польши Марцин Пшидач уже заявил, что Тимановской предложено получить гуманитарную визу и продолжить спортивную карьеру в Польше.

Напомним, ранее белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская сообщила, что ее пытаются насильно отправить в Белоруссию с Олимпиады в Токио.

Спорт
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