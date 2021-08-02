В МОК высказались о возможных санкциях к НОК Белоруссии по делу спортсменки Тимановской

Международный олимпийский комитет (МОК) не будет применять санкции к Национальному олимпийскому комитету (НОК) Белоруссии до выяснения всех обстоятельств по делу белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, сообщил официальный представитель МОК Марк Адамс.



1 августа НОК Белоруссии объявил о решении отправить Тимановскую домой в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием. Изначально предполагалось, что спортсменка выступит в беге на дистанциях 100 и 200 метров на олимпиаде в Токио, но из-за отсутствия необходимого количества допинг-проб от участия в эстафете 4х400 м две белорусские бегуньи были отстранены. Тогда тренерский штаб решил задействовать в эстафете Тимановскую. Однако сама спортсменка раскритиковала такое решение.

Адамс сообщил, что НОК попросили предоставить полный отчет. После него МОК начнет «изучать этот вопрос на предмет того, должны ли быть приняты какие-нибудь действия», пишет ТАСС.

1 августа Тимановская сообщила, что ее пытаются насильно отправить в Белоруссию с Олимпиады в Токио. Тогда ей уже купили билеты на самолет и насильно с вещами отправили в аэропорт. Уже вечером сообщалось, что Тимановскую перевозят в безопасное место, она намерена подавать прошение об убежище.

Маргарита Головатенко