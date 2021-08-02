Объявлен лайнап фестиваля Tat Cult Fest 2021

Организаторы фестиваля Tat Cult Fest, который пройдет в четвертый раз 30 августа в Казанском Кремле, объявили состав музыкальной программы. Она будет представлена на трех площадках: большой сцене на Пушечном дворе, электронной сцене с 3D-мэппингом на Тайницкой башне и мультимедийной сцене в секретной локации.

В фестивале примут участие исполнители и команды из 11 городов России и мира.Это турецко-немецкая группа Elektro Hafiz, перформансистка Lisokot с легендарным саксофонистом Сергеем Летовым, электронщик-новатор Стас Шарифуллин (HMOT), исполнительница из Санкт-Петербурга с татарскими корнями Atariame, сотрудник Берлинского фестиваля СТМ Гвидо Мёбиус, импровизатор из Южного Дагестана ашуг Шемшир, петербургско-якутский проект HALO, дуэт «АИГЕЛ», Государственный камерный хор РТ, гитарист Энвер Измайлов, проект этно-электроники Vatannar, актриса, певица и танцовщица из Уфы Альбина Файзуллина, казанско-алтайско-гамбургский проект qaynar и марийский «У ЕН». А также местные исполнители, которые сыграют с приглашенными гостями. Juna выступит с Летовым, «ОММАЖ» объединится с барабанщиком Кириллом Глезиным, джаз-квинтет Shanu — с фолк-мультиинструменталистом Сергеем Клевенским, а рэперы K-Ru и УСАЛ — с Маратом Татурасом.

Ожидается, что на фестивале пройдут совместные выступления с медиахудожниками, будут создаваться новые татарские шрифты и изучаться морфологии татарского языка.

Радиф Кашапов