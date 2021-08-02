Казанский фотограф обнаружила возле Кировской дамбы специально расставленные силки для уток

В Казани фотограф Саша Гром спасла попавшую в силки утку. Она освободила птицу и обнаружила еще несколько таких ловушек, расставленных специально возле берега Казанки.

Фото: instagram.com/sascha_grom

Неизвестные специально подсыпают в ловушку корм, чтобы утка попалась и медленно задыхалась, рассказала девушка в своем Instagram. «Реальное время» обратилось в Госкомитет по биоресурсам РТ.

В ведомстве ответили, что в ближайшее время сотрудники Госкомитета выйдут на место происшествия и проверят данный факт. По их данным, силки установлены возле берега перед Храмом-памятником воинам, павшим при взятии Казани.