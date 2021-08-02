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«Рубин» узнал возможных соперников по следующему раунду Лиги конференций

15:44, 02.08.2021
«Рубин» узнал возможных соперников по следующему раунду Лиги конференций
Фото: rubin-kazan.ru

Определились возможные соперники российских команд в Лиге конференций по футболу.

«Рубин», в случае победы над польским «Ракувом», сыграет с победителем пары между латвийским «РФШ» и бельгийским «Гентом».

«Сочи», если успешно пройдет сербский «Партизан, встретится либо с португальской «Санта-Кларой», либо против словенской «Олимпии».

Напомним, первые матчи третьего раунда квалификации Лиги конференций пройдут 5 августа. Казанцы сыграют в гостях с «Ракувом», игру покажут по «Матч ТВ».

СпортФутболОбщество
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