К концу недели в Татарстане спадет жара

В Татарстане на этой неделе ожидается жара. В выходные дни температуры несколько опустятся, до +26 градусов. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.



Во вторник ночью осадков не прогнозируется, температуры воздуха достигнут +16—21 градуса. Днем и вечером, с приближением активного атмосферного фронта северо-западного циклона, местами в западных районах республики ожидаются кратковременный дождь и гроза, локально возможен град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный умеренный, днем и вечером местами сильный порывами до 16—21 м/с. При этом завтра ожидается жара до +32—37 градусов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В среду, 4 августа, неустойчивый характер погоды сохранится. При прохождении атмосферного фронта с волнами прогнозируются кратковременные дожди, локально сильные, местами грозы и ветер порывами 17—22 м/с. Ночные температуры опустятся до +16—21 градуса, днем потеплеет до +25—30 градусов, а на востоке — до +36 градусов.

Из-за близости атмосферных фронтов в четверг в Татарстане местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Температурный фон немного понизится. Ночью ожидается до +14—19 градусов, днем — +24—29 градусов.

В пятницу, 6 августа, и в субботу, 7 августа, республика снова окажется под влиянием поля повышенного атмосферного деления. Осадки маловероятны. Температуры воздуха ночью понизятся до +11—16˚ градусов, днем — от 21 до 26˚ градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее сообщал, что на всей территории России температура в августе будет выше нормы. Также он спрогнозировал возвращение аномальной жары в Татарстан.

Сегодня утром в Гидрометцентре РТ объявили штормовое предупреждение в связи с 37-градусной жарой во вторник.

Татьяна Леухина