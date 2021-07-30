В Гидрометцентре спрогнозировали возвращение аномальной жары в Татарстан

Фото: Анна Сейтумерова

В Татарстан в начале августа вновь вернется аномально жаркая погода — ожидается порядка +32..+35 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, жара в начале следующей неделе установится во всех регионах Поволжья, в том числе в Башкирии и Саратовской области. Температура будет на 4—6 градусов выше нормы.

В регионах Поволжья и в центрально-черноземных областях прогнозируется от +31 до +37 градусов. В Астраханской области температура будет достигать до +40, рассказал Вильфанд «РИА Новости».

Фото: Анна Сейтумерова

Напомним, по предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, уже в субботу, 31 июля, днем в Татарстане ожидается от +26 до +31°С. Местами возможен небольшой дождь. Ночью синоптики прогнозируют +14... +19 градусов.

Татьяна Демина