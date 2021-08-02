На Кубани сварили 1 101 литр борща

Кубанский повар Владимир Землянов попал в Книгу рекордов страны, приготовив 1 101 литр борща, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

«Мы приготовили борщ исключительно из кубанских продуктов. Большую часть из них купили на рынке. Я — коренной житель Краснодарского края, и могу со стопроцентной уверенностью утверждать, что на Кубани борщевой набор самый доступный», — рассказал Землянов.

Для того чтобы приготовить блюдо, понадобилось по 80 кг лука и моркови, 100 кг мяса, 120 кг картофеля, 100 кг свежей капусты, 25 кг помидоров, 20 кг болгарского перца, 50 кг томатной пасты, 80 кг свеклы и 5 кг зелени.

Тенденция к снижению стоимости овощей, входящих в так называемый борщевой набор, наметилась как у сельхозпроизводителей, так и на розничных рынках. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства России в июле.

Алексей Нечаев