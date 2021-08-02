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Сегодня в Татарстане ожидается до +34 градусов

05:30, 02.08.2021
Сегодня в Татарстане ожидается до +34 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В понедельник, 2 августа, в Татарстане ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит +29..+34˚С. В Казани синоптики прогнозируют от +28 до +30 градусов, в Набережных Челнах — от +29 °С до +33°С.

По прогнозу Гидрометцентра РТ, в Татарстан возвращается аномально жаркая погода. На этой неделе синоптики прогнозируют до +37 градусов. Из-за жары в республике со 2 по 5 августа объявили штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности лесов (4 класс).

Татьяна Демина
Общество Татарстан
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