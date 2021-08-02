Сегодня в Татарстане ожидается до +34 градусов

В понедельник, 2 августа, в Татарстане ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит +29..+34˚С. В Казани синоптики прогнозируют от +28 до +30 градусов, в Набережных Челнах — от +29 °С до +33°С.



По прогнозу Гидрометцентра РТ, в Татарстан возвращается аномально жаркая погода. На этой неделе синоптики прогнозируют до +37 градусов. Из-за жары в республике со 2 по 5 августа объявили штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности лесов (4 класс).



Татьяна Демина