В Татарстан возвращается аномальная жара — на следующей неделе ожидается до +37 градусов

Фото: Анна Сейтумерова

В Татарстан возвращается аномально жаркая погода. На следующей неделе синоптики прогнозируют до +37 градусов. Ожидаются также дожди и грозы, следует из обзора погоды на сайте Гидрометцентра РТ.

В субботу, 31 июля, в Татарстане пройдут кратковременные дожди, утром, днем локально сильные. В отдельных районах республики прогнозируются грозы, град и ветер порывами до 15—20 м/с. Ночью температура составит +15... +20°С, днем — от +26 до +31 градуса.

В воскресенье, 1 августа, ночью, преимущественно в восточных районах РТ, ожидается кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха составит +14... +19°С. Днем осадков не прогнозируется. Воздух прогреется до +27... +32 градусов.

Фото: realnoevremya.ru

В понедельник, 2 августа, ожидается жаркая сухая погода. Ночью синоптики прогнозируют +14... +19 градусов, днем — от +29 до +34°С.

Во вторник, 3 августа, ожидаются небольшие дожди. Днем максимальные температуры воздуха достигнут +32... +37 градусов.

Фото: Анна Сейтумерова

По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в среду, 4 августа, через Татарстан пройдет холодный атмосферный фронт — температурный фон понизится. Местами пройдет кратковременный дождь. Ожидается гроза и усиления ветра. На западе республики прогнозируется +24... +29°С, в восточных районах — от +30 до +35 градусов.

Напомним, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что жара в начале следующей неделе установится во всех регионах Поволжья, в том числе в Татарстане, Башкирии и Саратовской области. Температура будет на 4—6 градусов выше нормы.

Татьяна Демина