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В Италии хакеры атаковали систему вакцинации от COVID-19

15:45, 01.08.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Италии хакеры атаковали систему вакцинации от COVID-19
Фото: pixabay.com

Хакеры провели кибератаку против компьютерных сетей компании, занимающейся записью на вакцинацию от COVID-19 в столичной области Италии Лацио, сообщили местные власти.

Хакеры отключили системы портала здравоохранения Лацио и ресурсы, связанные с проведением вакцинации. Власти предупредили, что прививочная кампания может быть отложена.

С 6 августа только жителям Италии, которые завершили процесс вакцинации, будут доступны массовые мероприятия, стадионы, музеи, театры, кинотеатры, бассейны, тренажерные залы, а также бары и рестораны.

Алексей Нечаев
Общество
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