В Италии хакеры атаковали систему вакцинации от COVID-19

Хакеры провели кибератаку против компьютерных сетей компании, занимающейся записью на вакцинацию от COVID-19 в столичной области Италии Лацио, сообщили местные власти.



Хакеры отключили системы портала здравоохранения Лацио и ресурсы, связанные с проведением вакцинации. Власти предупредили, что прививочная кампания может быть отложена.



С 6 августа только жителям Италии, которые завершили процесс вакцинации, будут доступны массовые мероприятия, стадионы, музеи, театры, кинотеатры, бассейны, тренажерные залы, а также бары и рестораны.

Алексей Нечаев