Жириновский предложил принимать в вузы только при наличии прививки от коронавируса

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил принимать в российские вузы только при наличии прививки от коронавируса.

«А то в Европе очередь на прививку, а у нас пустые кабинеты. Вчера выступал в аудитории на 150 человек — ни один не сделал прививку… Надо всем сделать, иначе мы это никогда не остановим. Миллионы уже заболели, миллионы уже умерли», — приводит слова Жириновского «РИА Новости».

В Татарстане от коронавируса привились больше 200 тысяч человек. Однако темпы вакцинации пока еще достаточно слабые. Президент республики Рустам Минниханов обратил внимание на важность работы по вакцинации населения. Прививку необходимо делать и тем, кто переболел.

Ранее Владимир Жириновский сообщил, что претендует на лавры спасителя российской вирусологии. Он заявил, что российские ученые не смогли бы создать вакцину от коронавируса, если бы не его решительные действия. Он рассказал, как вмешался в ситуацию с долгами за электричество Центра им. Гамалеи 10 лет назад.

Ольга Плешкова