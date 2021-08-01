В Казани на дополнительное профессиональное образование безработных потратят более 1,5 млн рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани на дополнительное профессиональное образование безработных граждан потратят более 1,5 млн рублей. Тендер на оказание государственной услуги опубликован на портале госзакупок.

Безработным планируется провести обучение по программам «Бухгалтер» и «Сметное дело». Услуга должна быть оказана в Казани с момента заключения контракта по 15 декабря 2021 года включительно.

Подать заявку на участие в тендере можно до 23 августа. Заказчиком выступает ГКУ «Центр занятости населения города Казани».

По данным на 28 июня в Казани зарегистрирован 9 921 безработный. Год назад было 26,4 тыс. человек, что в 2,5 раза больше показателей 2021 года.

Татьяна Демина