Министр спорта РТ прокомментировал проведение матчей сборной Белоруссии в Казани

Фото: Олег Тихонов (архив)

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что рад выбору Казани как места проведения в сентябре матчей сборной Белоруссии по футболу. «Для стадиона «Центральный» это дополнительная жизнь, потому что основные матчи в любом случае проводятся на «Ак Барс Арене», — считает он.

Леонов отметил, что матчи могут пройти с участием зрителей. Это вопрос решится ближе к событию, пишет ТАСС. «Насколько я знаю, у них COVID-протокол о том, что матчи проводятся без зрителей», — обратил внимание глава татарстанского Минспорта.

«То, что такие команды, участники плей-офф чемпионата Европы, сюда [в Казань] приедут — дополнительный стимул и интерес», — заявил Леонов.

Напомним, в Казани пройдут сентябрьские матчи отбора к чемпионату мира 2022 года — сборная Белоруссии по футболу сыграет с командами Уэльса и Бельгии. Игры пройдут на Центральном стадионе.

Татьяна Демина