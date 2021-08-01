Помощник прокурора Татарстана совершила восхождение на Эльбрус
Помощник прокурора РТ Екатерина Гудкова совершила восхождение на Эльбрус. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте ведомства.
Она водрузила там флаг прокуратуры РФ и посвятила восхождение на вершину предстоящему 300-летию прокуратуры России.
В прошлом году челнинский предприниматель и депутат горсовета Раиль Минегалиев водрузил на Эльбрус триколор Татарстана и герб Челнов.
Алексей НечаевОбщество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым