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Помощник прокурора Татарстана совершила восхождение на Эльбрус

04:28, 01.08.2021

Помощник прокурора РТ Екатерина Гудкова совершила восхождение на Эльбрус. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте ведомства.

Она водрузила там флаг прокуратуры РФ и посвятила восхождение на вершину предстоящему 300-летию прокуратуры России.

В прошлом году челнинский предприниматель и депутат горсовета Раиль Минегалиев водрузил на Эльбрус триколор Татарстана и герб Челнов.

Алексей Нечаев
Общество Татарстан
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