Челнинский предприниматель водрузил татарстанский флаг на вершине Эльбруса

Челнинский предприниматель и депутат горсовета Раиль Минегалиев водрузил на Эльбрус триколор Татарстана и герб Челнов. Об этом он написал в Instagram.



Предприниматель отправился покорять вершину с супругой и двумя приятелями. Всего путешествие вместе с акклиматизацией продолжалось восемь дней, штурм и спуск без остановки занял 16 часов. Подъем давался не так просто: у челнинцев поднималась температура, они засыпали и теряли сознание. Так, до вершины смогли добраться лишь 14 человек, хотя изначально собиралась группа из 34 человек со всей России.

Флаги оставили на отметке в 5 642 метра над уровнем моря — на самой высокой западной вершине горы.

Ранее «Реальное время» сообщало о другом покорителе Эльбруса: татарин Рустам Набиев покорил Эльбрус, пройдя на руках 13 км.