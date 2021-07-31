В Казани пройдет экоакция по очистке берега озера Комсомольское
В воскресенье, 1 августа в Советском районе Казани пройдет экологическая акция по очистке прибрежной территории озера Комсомольское. Мусор планируется убрать и из самого водоема.
Принять участие в экоакции может каждый желающий. Все, что необходимо для уборки, организаторы выдадут на месте, сообщили в отделении Русского географического общества в Татарстане. Для подводной очистки озера Комсомольское задействуют дайверов.
Напомним, в Казани по техническим причинам перенесли экологическую акцию по очистке пляжа «Локомотив». Она должна была состояться 30 июля. Новая дата уборки прибрежной территории пока не назначена.
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