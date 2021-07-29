В Казани перенесли акцию по очистке пляжа «Локомотив»

Фото: Олег Тихонов (архив)

В Казани по техническим причинам перенесли экологическую акцию по очистке пляжа «Локомотив». Она должна была состояться в пятницу, 30 июля.

Новая дата уборки прибрежной территории «Локомотива» пока не назначена. Ее объявят позже, сообщили в отделении Русского географического общества в Татарстане.

Напомним, присоединиться к экоакции может каждый желающий. Перчатки и мешки для уборки организаторы выдают на месте.

В середине июля на пляже «Локомотив» в рамках проекта «Чистая Волга» волонтерам за один час удалось собрать 140 кг отходов, которые разделили по фракциям, после чего вывезли. Участники акции очистили более 2 км прибрежной территории.

Татьяна Демина