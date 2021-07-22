В Казани вновь проведут экологическую акцию по очистке пляжа «Локомотив»

Фото: Олег Тихонов (архив)

В следующую пятницу, 30 июля, в Казани пройдет очередная экологическая акция по очистке от мусора пляжа «Локомотив». Начало запланировано на 10.00.

От мусора очистят не только береговую территорию, но и дно Волги. Для этого привлекут дайверов подводного научно-исследовательского отряда им. Леонова, сообщается на сайте мэрии Казани.

Присоединиться к экоакции может каждый желающий. Перчатки и мешки для уборки выдадут на месте.

На прошлой неделе на пляже «Локомотив» в рамках проекта «Чистая Волга» волонтерам за один час удалось собрать 140 кг отходов, которые раздели по фракциям, после чего вывезли. Участники акции очистили более 2 км прибрежной территории.

Татьяна Демина