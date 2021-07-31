В Татарстане чаще всего встречаются поддельные купюры номиналом 5 тысяч рублей

В Татарстане чаще всего встречаются поддельные купюры номиналом 5 тысяч рублей. 94% выявленных от общего числа в денежном обороте фальшивок приходится именно на них.

Это связано это с тем, что себестоимость изготовления поддельных денежных знаков любого номинала одинаковая, но сбывать выгоднее именно подделки крупной купюры. Редко обнаруживаются подделки номиналом 1 тыс, 2 тыс и 500 рублей.

В период с апреля по июнь 2021 года включительно были обнаружены две поддельные купюры номиналом $100, рассказывает заместитель управляющего Отделением Банка России по РТ Павел Солдатов.

Основные места сбыта поддельных купюр: рынки, салоны сотовой связи, торговые павильоны, АЗС и рестораны быстрого питания, сообщается на сайте мэрии столицы РТ.

В конце апреля Банк России сообщил о рекордном числе поддельных долларовых купюр в стране: в январе — марте этого года количество подделок превысило прошлогодние показатели почти в четыре раза.

