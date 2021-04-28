ЦБ сообщил о рекордном количестве поддельных долларов в России за 10 лет

Банк России сообщил о рекордном числе поддельных долларовых купюр в стране: в январе — марте этого года количество подделок превысило прошлогодние показатели почти в четыре раза, пишет РБК.



В первом квартале текущего года в России обнаружили 6 080 поддельных купюр иностранных государств, что в 15 раз превышает показатель предыдущего квартала. За весь 2020-й в банковской системе было обнаружено 1 730 подделок, что в 3,5 раза меньше результата с января по март. Такого количества поддельных иностранных банкнот не наблюдалось как минимум с 2010 года. В 98,2% случаев подделывают доллары США, чаще — номиналом $50 2013 года выпуска.

Увеличение числа подделок может быть связано как с ростом наличной иностранной валюты в обращении, так и с разовыми случаями выявления мошенников, считает руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий Сколково–РЭШ Егор Кривошея. По его словам, иностранную валюту удобнее подделывать, поскольку такие накопления жители России, как правило, хранят дома и не предъявляют в банки.

Фото: pixabay.com

Напомним, вчера на открытии торгов Московской биржи курс доллара вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,75 копейки. Он составил 74,977 рубля.

Маргарита Головатенко