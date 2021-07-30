Во всех школах Татарстана введут единый тариф на интернет

К 1 сентября 1 402 образовательных учреждения Татарстана подключат к Государственной интегрированной системе телекоммуникаций (ГИСТ) республики. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

Во всех школах республики будет действовать единый тариф на интернет. Сейчас к системе подключили большинство образовательных учреждений Татарстана. Однако есть разница в скорости интернета: 100 Мб/сек в городских и 50 Мб/сек в сельских школах. При этом услуги оплачиваются по единому тарифу.

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С инициативой введения единого тарифа в школах к вице-премьеру России Дмитрию Чернышенко обращалась сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.

В августе прошлого года в Татарстане завершили строительство линий связи для обеспечения школ высокоскоростным интернетом.