«Рубин» в гостях обыграл «Арсенал» и возглавил турнирную таблицу РПЛ

«Рубин» крупно обыграл в гостях тульский «Арсенал» (3:0) в матче 2-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу.

Все голы встречи были забиты в первом тайме. В самом начале встречи после красивой комбинации отличился полузащитник казанцев Хван Ин Бом. В середине тайма Джордже Деспотович сам заработал и реализовал пенальти, а чуть спустя Хвича Кварацхелия забил дальним ударом.

После перерыва туляки перехватили инициативу, но отыграть хотя бы один гол не смогли. В одном из эпизодов травму получил Кварацхелия, из-за чего был заменен на Солтмурада Бакаева.

Благодаря победе над «Арсеналом» казанский клуб набрал шесть очков и временно возглавил турнирную таблицу РПЛ. При этом команда Леонида Слуцкого не пропустила ни одного мяча в двух матчах сезона.

Следующий матч «Рубина» состоится 5 августа в Польше, где казанцы встретятся с «Ракувом» в рамках Лиги конференций.