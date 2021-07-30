В суде огласили подробности получения Дорониным турецкого гражданства

На заседании суда выяснилось, что паспорт на имя гражданина Турции Онура Намика Кирилл Доронин получил сознательно: он собирался раскручивать на Востоке трейдинговый проект и полагал, что его настоящие паспортные данные слишком широко известны — как в позитивном, так и в негативном плане.

Паспорт гражданина чужой страны он получил только 5 недель назад, хотя задался этим вопросом еще год назад. С этой целью он трижды выезжал в Турцию. В том числе для приобретения недвижимости за $250 тысяч.

Фото: finikoblog.ru

Председательствующего судью Артема Идрисова заинтересовала эта информация. Он уточнил, принадлежит ли сейчас эта недвижимость обвиняемому. Тот ответил утвердительно, но уточнил: документы на эту собственность находятся у его партнеров, которые не выходят с ним на связь.

Адвокат фигуранта Всеволод Добрынин заявил об отсутствии доказательств причастности его клиента к мошенничеству в виде хищения денежных средств.

В начале июля основатель проекта «Железная ставка» Андрей Алистаров на своем youtube-канале рассказал о получении Дорониным турецкого гражданства. В качестве доказательств он показал фото документов — внутреннего и заграничного паспорта — на имя Онура Намика. На фото документов можно узнать Доронина.

Следствие попросило заключить сооснователя финпирамиды Finiko Кирилла Доронина под стражу до 28 сентября.

