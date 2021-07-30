В Татарстане возбудили уголовное дело после гибели водителя КАМАЗа от удара током
Следственные органы СК РФ по Татарстану возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» после гибели 24-летнего водителя КАМАЗа от удара током. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Инцидент произошел сегодня, у села Слобода Черемуховая Новошешминского района. По предварительным данным, мужчина привез щебень для строительства второстепенной дороги. В ходе разгрузки он задел кузовом грузовика высоковольтную линию электропередач. Он получил удар электротоком и умер на месте случившегося. Автомобиль загорелся.
Сейчас следователи проводят действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
В начале июля в Татарстане 17-летнему подростку оторвало руку во время первого дня работы на предприятии.
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