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В Татарстане подростку оторвало руку в первый день работы на предприятии

11:45, 03.07.2021
В Татарстане подростку оторвало руку в первый день работы на предприятии
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане 17-летнему подростку оторвало руку во время первого дня работы на предприятии. О произошедшем рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Татарстану.

По предварительным данным, парня пригласили поработать формовщиком, он укладывал кирпичи на сушильный конвейер. В какой-то момент его руку затянуло в устройство, после чего произошла ампутация.

Подросток госпитализирован. Сообщается, что он не был трудоустроен официально, вышел на работу первый день, с ним провели инструктаж по технике безопасности.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В мае в Набережных Челнах сегодня при демонтаже опалубки строящегося дома погиб 20-летний рабочий.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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