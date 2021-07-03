В Татарстане подростку оторвало руку в первый день работы на предприятии

В Татарстане 17-летнему подростку оторвало руку во время первого дня работы на предприятии. О произошедшем рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Татарстану.

По предварительным данным, парня пригласили поработать формовщиком, он укладывал кирпичи на сушильный конвейер. В какой-то момент его руку затянуло в устройство, после чего произошла ампутация.

Подросток госпитализирован. Сообщается, что он не был трудоустроен официально, вышел на работу первый день, с ним провели инструктаж по технике безопасности.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.



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Ольга Плешкова