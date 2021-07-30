Российские пловцы пробились в финал комбинированной эстафеты 4x100 метров
Мужская сборная России вышла в финал комбинированной эстафеты 4x100 метров по плаванию на Олимпийских играх — 2020 в Токио.
Григорий Тарасевич, Антон Чупков, Михаил Вековищев и Владислав Гринев закончили полуфинальный заплыв третьими с результатом в 3 минуты 31,66 секунды. Победителем в нем стали итальянцы.
Финальный заплыв в эстафете состоится 1 августа.
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