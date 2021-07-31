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Сегодня в Татарстане ожидаются дожди, грозы, местами град и до +31 градуса

06:29, 31.07.2021
Сегодня в Татарстане ожидаются дожди, грозы, местами град и до +31 градуса
Фото: tatarmeteo.ru

В субботу, 31 июля, в Татарстане ожидается переменная облачность. Кратковременные дожди, днем локально сильные. В отдельных районах гроза, днем град.

Ветер южный, юго-западный с переходом днем на западный умеренный, днем местами порывами сильный до 15—20 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от +26 до +31 градуса. В Казани — от +27°С до +30°С. В Набережных Челнах столбики термометров поднимутся до +26—29 градусов.

Общество Татарстан
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