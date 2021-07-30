Создателя Finiko Кирилла Доронина заподозрили в особо крупном мошенничестве

В ближайшее время в казанском суде ожидается рассмотрение ходатайства ГСУ МВД Татарстана о мере пресечения главе инвесткомпании Finiko Кириллу Доронину. По данным источников «Реального времени», в отношении него возбуждено новое дело о мошенничестве, и следствие намерено ходатайствовать о его аресте.

Напомним, Доронина задержали сегодня в ГСУ МВД РТ с 10 до 11 часов — в ходе очередного допроса. Однако если ранее его допрашивали в качестве свидетеля по делу о незаконной организации деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере (ч. 2 ст. 172.2 УК РФ), то сегодня его статус изменился.

28 июля в отношении этого фигуранта было возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Именно в этом преступлении на данный момент подозревают Доронина.

Нюанс в том, что санкция наказания по новому преступлению предусматривает до 10 лет колонии, тогда как возбужденное ранее не относится к категории тяжких. Поэтому по статье 172.2 УК РФ следствие не могло бы рассчитывать, что суд удовлетворит ходатайство об аресте.

На данный момент в МВД Татарстана поступило около 100 заявлений от вкладчиков «криптопирамиды», которые считают себя потерпевшими. Есть люди, вложившие до 10 млн рублей и оставшиеся ни с чем. Предварительный ущерб в ведомстве оценили в сумме «не менее 70 млн рублей».