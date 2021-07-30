Хуснуллин допустил изменение сроков строительства некоторых объектов из-за пересчета стоимости госконтрактов

Фото: Максим Платонов (архив)

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин допустил, что из-за пересчета стоимости госконтрактов могут измениться сроки строительства некоторых объектов. Сейчас проводится большая системная работа, чтобы не заморозить стройку полностью.

«Конечно, несколько это [пересчет стоимости госконтрактов] может повлиять на ход строительства, потому что важно заново зайти в экспертизу, пересчитать», — заявил Хуснуллин, напомнив об удорожании каждого объекта.

Сейчас подрядчики собирают документы, анализируют документы и подсчитывают, сколько работ выполнено и сколько еще предстоит сделать, пишет ТАСС.

Фото: Максим Платонов (архив)

Накануне Хуснуллин сообщил, что разработка механизма компенсации роста цен на строительные материалы для госзаказа завершена. Постановление правительства должны опубликовать в ближайшую неделю.

Вице-премьер обратил внимание, что проблема стоимости стройматериалов стоит остро во всем мире. Инфляция в этой области на фоне пандемии коронавируса составила порядка 15%

Татьяна Демина