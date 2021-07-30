В поселке Кадышево 31 июля будет работать мобильный пункт вакцинации и стерилизации собак

Мобильный пункт вакцинации и стерилизации собак 31 июля будет работать в поселке Кадышево Авиастроительного района Казани. Желающие смогут привести питомцев на осмотр специалистов и получить комплекс ветеринарных услуг.



Казанцы смогут вакцинировать собак от различных инфекций и стерилизовать их. Там же будет возможность получить ветеринарный паспорт. Владелец может также внедрить питомцу чип или повесить бирку на ухо.

Прием будет проходить в порядке живой очереди с 10.00 до 14.00 у дома культуры на улице Рихарда Зорге, 6б.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани с начала работы мобильных пунктов вакцинации и стерилизации собак прооперировали 71 животное, еще 43 питомца получили прививки от различных инфекции.

Маргарита Головатенко