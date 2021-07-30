В Тарловке начались работы по благоустройству после жалоб жителей

После многочисленных жалоб жителей поселка Тарловка в Елабужском районе Татарстана в нем стартовали работы по благоустройству, это обсуждалось на встрече властей района с местным населением.



По начавшейся программе «Наш двор» сейчас ведут работы по освещению улиц, скоро приступят к замене водовода и обновят два километра холодного водоснабжения.

У жителей к приезду чиновников возникли новые вопросы. Сюда вошли жалобы на отключение электроэнергии ночью из-за приходящих в негодность приборов и жалобы за не предоставленные в полном объеме платные услуги.

Жители поставили вопрос об экономическом развитии Тарловки. По их словам, в поселке следует наладить производство, еще люди просят о лечебном учреждении, сообщает телеканал «Че! Набережные Челны».

После жалоб жителей исполком Елабужского района провел встречу в поселке и предложил сделать их периодическими — каждые две недели. Встречи будут проводить, «пока не будут выполнены все основополагающие вопросы жизнедеятельности поселка».

Напомним, жители Тарловки подписали обращение правительству Татарстана с просьбой о возвращении их в состав Набережных Челнов. Жители жалуются, что после этого появилось много проблем, которые до сих пор не решаются. Например, до Елабуги нет прямого транспортного сообщения — туда жители едут через Челны более 30 км туда и обратно. Подолгу приходится ждать экстренные службы. Жители поселка работают и учатся в основном в Челнах, туда же обращаются за услугами.

Изначально жители писали обращение к мэру Челнов Наилю Магдееву, но там его не приняли, поскольку это «вопрос не мэра города». Тогда они перенаправили обращение в республиканское правительство.

Маргарита Головатенко