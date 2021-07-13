Жители Тарловки обратились в правительство РТ с просьбой о возвращении поселка Челнам

Жители поселка Тарловки подписали обращение правительству Татарстана с просьбой о возвращении их в состав Набережных Челнов.



Тарловку передали Елабужскому району в 2009-ом после закрытия санатория. Жители жалуются, что после этого появилось много проблем, которые до сих пор не решаются. Например, до Елабуги нет прямого транспортного сообщения — туда жители едут через Челны более 30 км туда и обратно. Подолгу приходится ждать экстренные службы.

Жители поселка работают и учатся в основном в Челнах, туда же обращаются за услугами, сообщают «Челнинские известия».

Изначально жители писали обращение к мэру Челнов Наилю Магдееву, но там его не приняли, поскольку это «вопрос не мэра города». Тогда они перенаправили обращение в республиканское правительство.

Маргарита Головатенко