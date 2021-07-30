Сотрудники КФУ выпустят научно-популярную книгу для детей на татарском языке

Научный сотрудник НИЛ OpenLab Бионанотехнологии Гульнур Фахруллина и магистрант Института психологии и образования Сарбиназ Шайхуллова стали обладателями гранта мэрии Казани. 122 тыс. рублей пойдут на издание научно-популярной книги «Ник? Нигә? Нигә алай?» («Почемучка»).

В книге будут вопросы, связанные с природой, природными явлениями, сферой биологии (мир животных, растений, микроорганизмов), и ответы, которые дадут ученые на доступном для детей языке.

Примечательно, что вопросы составили по итогам опроса, проведенного среди родителей. Кроме того, в книге будут яркие иллюстрации, тематические стихотворения. Она предназначена для детей от четырех лет и старше, передает пресс-служба КФУ.

В марте сотрудники КФУ и Дома татарской книги приступили к созданию астрономического атласа для учащихся 8-9-х классов на татарском языке.

