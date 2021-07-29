В Альметьевском районе Татарстана жителям села ограничили доступ к местному пруду — видео

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Жителям села Старая Михайловка Альметьевского района ограничили доступ к местному пруду. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Пруд находится в центре села, многие годы люди здесь отдыхали и рыбачили. Но в один из дней озеро оказалось огорожено забором, а рыбалка стала платной. Это сделал один из местных жителей.

По словам главы сельского поселения, тот хотел помочь местным жителям и облагородить территорию. Однако пруд находится к землям лесного фонда и никакой аренды у новосела быть не может.