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ФК «Сочи» вышел в третий квалификационный раунд Лиги конференций

21:35, 29.07.2021
ФК «Сочи» вышел в третий квалификационный раунд Лиги конференций
Фото: Пресс-служба РПЛ

«Сочи» в гостях обыграл азербайджанский «Кешлю» со счетом 4:2 во ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций.

Дублем в составе сочинцев отметился Марко Дуганджич, еще по голу забили Никита Бурмистров и Данила Прохин.

Российский клуб обыграл «Кешлю» по сумме двух встреч (7:2) и вышел в третий квалификационный раунд Лиги конференций. Следующим соперником «Сочи» станет победитель пары «Партизан» (Сербия) — ДАК-1904 (Словакия).

СпортФутбол
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