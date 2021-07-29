ФК «Сочи» вышел в третий квалификационный раунд Лиги конференций
«Сочи» в гостях обыграл азербайджанский «Кешлю» со счетом 4:2 во ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций.
Дублем в составе сочинцев отметился Марко Дуганджич, еще по голу забили Никита Бурмистров и Данила Прохин.
Российский клуб обыграл «Кешлю» по сумме двух встреч (7:2) и вышел в третий квалификационный раунд Лиги конференций. Следующим соперником «Сочи» станет победитель пары «Партизан» (Сербия) — ДАК-1904 (Словакия).СпортФутбол
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