Роспотребнадзор Татарстана назвал 10 пляжей, где не рекомендуется купаться

В Роспотребнадзоре по Татарстану назвали пляжи, где не стоит купаться. Управление вновь проверило качество воды в водоемах республики по нескольким показателям.

По состоянию на 29 июля пляж «озера Большое Лебяжье», пляж «Локомотив», городской пляж Заинска, пляж в Муслюмовском районе не соответствуют санитарно-химическим показателям.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Пляжи «Нижнее Заречье» (ОКБ), пляж «Комсомольский» (ТКБ), пляж «озера Глубокое» (ТКБ), пляж «озера Большое Лебяжье» (ТКБ), городские пляжи в Набережных Челнах (ТКБ), Альметьевска (ТКБ), пляж в Муслюмовском районе (ТКБ) не соответствуют по микробиологическим показателям, сообщает пресс-служба ведомства.

В начале июля замглавы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина сообщала, что санитарно-эпидемиологические заключения получили только шесть пляжей: в Альметьевске, Заинске, Мамадыше, Нижнекамске, Зеленодольске и Мензелинске.



Татьяна Леухина