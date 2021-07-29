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Мельникова выиграла бронзу в спортивной гимнастике на Олимпиаде-2020

16:03, 29.07.2021
Мельникова выиграла бронзу в спортивной гимнастике на Олимпиаде-2020
Фото: пресс-служба ОКР

Ангелина Мельникова стала бронзовой призеркой Олимпийских игр — 2020 в Токио в личном многоборье по спортивной гимнастике у женщин.

Российская гимнастка уступила победительнице из Китая Сунисе Ли, а также серебряной медалистке бразильянке Ребеке Андраде.

Еще одна россиянка — Владислава Уразова осталась вне победной тройки, она финишировала четвертой.

Напомним, ранее женская сборная России по спортивной гимнастике выиграла командное первенство на Олимпиаде-2020.

Спорт
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