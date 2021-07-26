София Позднякова принесла второе золото России на Олимпийских играх — 2020

София Позднякова принесла сборной России вторую золотую медаль на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио.

В финале фехтовального турнира на саблях россиянка обыграла свою соотечественницу Софью Великую.

Отметим, что София Позднякова — дочка президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова.

Пять лет назад Великая также завоевала серебряную награду Олимпиады, проиграв в финале российской спортсменке Яне Егорян. Для нее это уже третье подряд серебро Игр в фехтовании на саблях.

Напомним, Великая была знаменосцем сборной России на открытии Олимпийских игр вместе с волейболистом казанского «Зенита» Максимом Михайловым.