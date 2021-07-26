София Позднякова принесла второе золото России на Олимпийских играх — 2020
София Позднякова принесла сборной России вторую золотую медаль на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио.
В финале фехтовального турнира на саблях россиянка обыграла свою соотечественницу Софью Великую.
Отметим, что София Позднякова — дочка президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова.
Пять лет назад Великая также завоевала серебряную награду Олимпиады, проиграв в финале российской спортсменке Яне Егорян. Для нее это уже третье подряд серебро Игр в фехтовании на саблях.
Напомним, Великая была знаменосцем сборной России на открытии Олимпийских игр вместе с волейболистом казанского «Зенита» Максимом Михайловым.Спорт
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