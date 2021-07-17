В Казани на пляже «Локомотив» за час собрали 140 кг мусора

В Казани на пляже «Локомотив» в рамках проекта «Чистая Волга» прошла экологическая акция по сбору мусора. Волонтерам за один час удалось собрать 140 кг отходов, которые раздели по фракциям, после чего вывезли.

Участникам акции удалось очисть более 2 км прибрежной территории, сообщает пресс-служба Минэкологии Татарстана. На сбор мусора вышли сотрудники ведомства, предприниматели и активисты некоммерческих организаций.

Помимо Казани проект «Чистая Волга» реализуется в Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Самаре, Волгограде и Астрахани.

Напомним, экоакции по уборке берегов пройдут в Казани и в августе. Планируется очистить территорию пляжа Нижнее Заречье, озера Глубокое и прибрежную полосу Казанки.

Татьяна Демина